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「習拜會」紓中美緊張 港可受惠減壓？

財金專欄 2023/11/17

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「習拜會」之後雖然中美博奕大格局不變，但劍拔弩張之勢有所緩和，香港政商界都期望，至少令香港所受的政經壓力減輕一點。

中美角力，世界風起雲湧，香港也捲入漩渦之中。如今「習拜會」之後，雖然中美博奕大格局不變

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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