「習拜會」紓中美緊張 港可受惠減壓？ 財金專欄 2023/11/17 分享： 分享： 「習拜會」之後雖然中美博奕大格局不變，但劍拔弩張之勢有所緩和，香港政商界都期望，至少令香港所受的政經壓力減輕一點。 中美角力，世界風起雲湧，香港也捲入漩渦之中。如今「習拜會」之後，雖然中美博奕大格局不變 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 國家開大門 港配合吸外資 2023/11/16 國家開大門 港配合吸外資 有政戲 - 中央出重手救樓市 香港又怎樣？ 2023/11/15 中央出重手救樓市 香港又怎樣？ 有政戲 - 港足亞運創佳績 可成精英項目？ 2023/11/14 港足亞運創佳績 可成精英項目？ 有政戲 - 市民晚上「一係深閨一係北上」 港怎辦？ 2023/11/13 市民晚上「一係深閨一係北上」 港怎辦？ 有政戲 - 北上新潮掃超市 港高質活動吸客 2023/11/10 北上新潮掃超市 港高質活動吸客 中國 香港 美國 中美關係 習近平 施政報告 李家超 貿易戰 制裁 劉兆佳