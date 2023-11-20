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銀行向業主「開刀」續提出Call Loan？

地產 12:08 2023/11/20

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樓市前景雖然不明朗，但影響銀行Call Loan的多項因素未見惡化，包括失業率維持低企、業主拖欠供款個案減少等，均預視未來銀行Call Loan的風險仍較偏低。

  • 8月至10月失業率2.9%，仍屬低水平
  • 本港新造住宅按揭貸款的平均按揭成數，目前未處超高水平

銀行會否向業主「開刀」提出Call Loan，其中一項關鍵因素，在於業主是否有穩定供款。參考金管局數據，今年第三季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，錄得0.02%，不但低於上季末及今年第一季末的0.09%及0.04%，亦是3個季度以來最少，反映市場拖欠供款情況，處於非常低水平。

再者，業主能否履行供款責任，受自身職業穩定性影響。縱觀本港經濟復甦雖不及預期，但整體失業率維持低企，側面顯示業主拖欠供款而被Call Loan的風險較低。

政府統計處數據顯示，截至今年7至9月本港經季節性調政府統計處公布，經季節性調的失業率由7月至9月的2.8%，上升至8月至10月的2.9%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1%水平，仍屬低水平。

此外，本港新造住宅按揭貸款的平均按揭成數，目前未處超高水平，有足夠能力抵禦利率上升及樓價調整帶來的風險。據金管局表示，今年上半年新造住宅按揭貸款的平均按揭成數為59%，按揭借款人的平均供款與入息比率，也處於40%的低水平，均通過物業按揭貸款利率壓力測試。

 

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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