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政策底已現 港股同築底

財金專欄 2023/11/18

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港股今周出現倒「V」走勢，市場炒作中美元首會談，最後曲終股散，尤其連日下跌令股民憂慮後市。但美國加息或告一段落，中央政策陸續登場，有助提振明年經濟增長，港股目前似在築底。只要人民幣重拾升值，恒生指數挑

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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