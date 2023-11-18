政策底已現 港股同築底 財金專欄 2023/11/18 分享： 分享： 港股今周出現倒「V」走勢，市場炒作中美元首會談，最後曲終股散，尤其連日下跌令股民憂慮後市。但美國加息或告一段落，中央政策陸續登場，有助提振明年經濟增長，港股目前似在築底。只要人民幣重拾升值，恒生指數挑 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣急升 港股有希望（第四版） 2023/11/17 人民幣急升 港股有希望（第四版） 中字股實力談 - 推三大工程 買中國建築 2023/11/17 推三大工程 買中國建築 中字股實力談 - 港股散着彈 還是彈着散？（第四版） 2023/11/16 港股散着彈 還是彈着散？（第四版） 中字股實力談 - 中央三大工程 利建築建材股 2023/11/16 中央三大工程 利建築建材股 中字股實力談 - 港股頭肩底 恒指望萬九（第四版） 2023/11/15 港股頭肩底 恒指望萬九（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 下降通道 降準 人民幣 銀行 美元