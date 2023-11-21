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大華銀行李國基 人民幣彈力談

財金猛人追蹤 14:30 2023/11/21

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大部分亞洲外滙兌美元在10月份持續下跌，但普遍跌幅在1%以內。在岸人民幣略為回穩，有助抵銷地緣政治風險升温，以及美國利率高企觸發投資組合資金外流，對亞洲外滙造成部份下行壓力。

內地政府公布進一步的穩定經濟措施，包括發行1萬億元人民幣（1,370億美元）主權債券以支援災後地區重建基建設施，並承諾制訂長期機制，以解決地方政府債務風險。

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雖然國內經濟復甦之路可能仍將崎嶇不平，但2023年第三季國內生產總值（GDP）超預期，按年增4.9%，高於預期的4.5%，情況令人鼓舞。本行亦上調中國2023年GDP增長預測至5.2%，較原先預測的5.0%為高。

國內的特殊風險逐漸消退，人民幣最終的復甦走向取決於美元的整體走勢。人民幣在過去兩個月在1美元兌7.30元人民幣的水平靠穩，受到美國聯儲局與人民銀行較大的貨幣政策分歧所影響，人民幣難以在今年第四季有顯著反彈。隨着市場對聯儲局減息的揣測加劇，以及美元再度走弱，人民幣很可能於明年有顯著反彈......更多內容，用戶請登入

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撰文 : 李國基 大華銀行大中華區環球金融主管

欄名 : 大華展望

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