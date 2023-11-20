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曾淵滄：反彈首選科技股 收息股操作有法

財金猛人追蹤 14:52 2023/11/20

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「星級名家」曾淵滄認為，港股目前仍處牛市調整期，美國加息周期極大機會已結束，影響港股的最大問題已見曙光。港股科技股對息口敏感，美國股價表現隨時一飛沖天。曾淵滄看好科技股反彈動力較大，投資者可考慮再加倉科技股去捉這次反彈。

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我過去半年一直話大家耐心地等、積極地等，因為美國明年一定要減息的。其實通脹一定會降低的，因為高息環境維持這麼久，（商家）已經沒有可能再加價。現在通脹數據這麼低，就更加無可能再加息，12月唔會加，明年一直唔會加。

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曾淵滄認為小米值得留意︰「其實小米由頭到尾無被制裁，小米有5G手機，芯片邊度嚟呀，美國賣比佢嫁嘛。大家都見到呢樣嘢，所以小米今年股價表現都不差，以科技股來講好其他好多。」

同時，曾淵滄長期看好的騰訊 （00700） 繼續在選擇之列︰「因為他始終係最大的，尤其騰訊的特點係佢乜都做、乜都有份。騰訊高層根本就是一個風險基金，不停參與那些有潛質、還未上市的公司去投資下去，將來佢哋上市咪賺錢。」

潛力股方面，曾淵滄認為不妨部署港交所 （00388） ，待到市況重新向好，大市成交額上揚︰「券商、港交所最大的特點是周期變化比較大，但生意好、生意壞都是固定成本。所以成交增加，個股價係會飛的，但暫時無咁快。但如果你是有一些唔等使的資金，不妨擺喺嗰度，等佢突然起飛，回報可能就以倍計。」

電商股如阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） ，他則相對謹慎︰「信心恢復無咁快，買股、炒股要等到股市變旺，現在都未係旺，只係慘淡中希望有轉機。要吸引人入去炒作，股市是要升得好多之後的。而家去買仲係平嘅，但必須有足夠的耐性去等。」

收息股好壞 緊盯一指標

曾淵滄認為︰

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : MT專訪

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