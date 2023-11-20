歐元先挑戰1.11美元 財金專欄 2023/11/20 分享： 分享： 歐元已突破了1.08美元阻力，料下一挑戰目標為1.11美元，而再一下目標料為1.14美元。看好歐元亦有基礎因素支持。預期美國加息周期見頂是其一。而油價急挫，降低歐洲對進口石油支付是其二。而就算歐美齊減 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 地緣政治或成拖低美元元兇 今日 地緣政治或成拖低美元元兇 英鎊1.26美元阻力龐大 今日 英鎊1.26美元阻力龐大 日圓150水平橫行 今日 日圓150水平橫行 澳元首目標66美仙 今日 澳元首目標66美仙 紐元再試上破60.5美仙 今日 紐元再試上破60.5美仙 你可能感興趣 地緣政治或成拖低美元元兇 今日 01:00 地緣政治或成拖低美元元兇 英鎊1.26美元阻力龐大 今日 01:00 英鎊1.26美元阻力龐大 日圓150水平橫行 今日 01:00 日圓150水平橫行 最新專欄文章 地緣政治或成拖低美元元兇 今日 地緣政治或成拖低美元元兇 加元上升目標1.35 今日 加元上升目標1.35 紐元再試上破60.5美仙 今日 紐元再試上破60.5美仙 澳元首目標66美仙 今日 澳元首目標66美仙 日圓150水平橫行 今日 日圓150水平橫行 經濟 美國 美元 政治 人民幣 日本 貨幣政策 歐元 英鎊 減息