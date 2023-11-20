歐元先挑戰1.11美元

歐元已突破了1.08美元阻力，料下一挑戰目標為1.11美元，而再一下目標料為1.14美元。看好歐元亦有基礎因素支持。預期美國加息周期見頂是其一。而油價急挫，降低歐洲對進口石油支付是其二。而就算歐美齊減

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