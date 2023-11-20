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英鎊1.26美元阻力龐大

財金專欄 2023/11/20

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英國第三季GDP按季比為零增長，10月份零售銷售按月比又跌0.3%，連串經濟數字足以證實英經濟弱。幸好，英國10月CPI年通脹率從6.7%急降至4.6%，紓緩了英倫銀行不少壓力。但始終，4.6%並非一

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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