日本10月貿易再現赤字，而其第三季GDP更見收縮2.1%。既日本經濟如此差勁，現處接近33年低位的日圓其能否扭轉劣勢，重點便惟有看美息變化。假如美息見頂，料可率先穩住日圓跌勢。待美息被市場確認回落，料

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