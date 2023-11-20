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日圓150水平橫行

財金專欄 2023/11/20

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日本10月貿易再現赤字，而其第三季GDP更見收縮2.1%。既日本經濟如此差勁，現處接近33年低位的日圓其能否扭轉劣勢，重點便惟有看美息變化。假如美息見頂，料可率先穩住日圓跌勢。待美息被市場確認回落，料

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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