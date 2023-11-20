最近利好澳元因素接踵而至。月初，先有澳央行加息。上周，當美國公布一個較低通脹數字後，市場更加相信聯儲局加息周期見頂。人民幣兌美元滙價亦見上升，內地作為澳洲主要出口市場，人民幣強有助內地吸納更多澳洲出口

...