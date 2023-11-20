紐元再試上破60.5美仙

七大貨幣中紐元息率與美元看齊於5.5厘。倘聯儲局真如市場預期於明年5月減息，紐元將成為最高息貨幣。面對着第三季通脹率達5.6%，料明年仍難減息。受惠中美關系改善及市場對美國明年減息預期，上周紐元曾試闖

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