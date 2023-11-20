紐元再試上破60.5美仙 財金專欄 2023/11/20 分享： 分享： 七大貨幣中紐元息率與美元看齊於5.5厘。倘聯儲局真如市場預期於明年5月減息，紐元將成為最高息貨幣。面對着第三季通脹率達5.6%，料明年仍難減息。受惠中美關系改善及市場對美國明年減息預期，上周紐元曾試闖 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 地緣政治或成拖低美元元兇 今日 地緣政治或成拖低美元元兇 歐元先挑戰1.11美元 今日 歐元先挑戰1.11美元 英鎊1.26美元阻力龐大 今日 英鎊1.26美元阻力龐大 日圓150水平橫行 今日 日圓150水平橫行 澳元首目標66美仙 今日 澳元首目標66美仙 你可能感興趣 地緣政治或成拖低美元元兇 今日 01:00 地緣政治或成拖低美元元兇 歐元先挑戰1.11美元 今日 01:00 歐元先挑戰1.11美元 英鎊1.26美元阻力龐大 今日 01:00 英鎊1.26美元阻力龐大 最新專欄文章 地緣政治或成拖低美元元兇 今日 地緣政治或成拖低美元元兇 加元上升目標1.35 今日 加元上升目標1.35 澳元首目標66美仙 今日 澳元首目標66美仙 日圓150水平橫行 今日 日圓150水平橫行 英鎊1.26美元阻力龐大 今日 英鎊1.26美元阻力龐大 經濟 美國 美元 政治 人民幣 日本 貨幣政策 歐元 英鎊 減息