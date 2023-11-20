加元上升目標1.35

美國10月通脹率急速滑落，增強市場對聯儲局明年5月減息預期。加元息率雖不及美元高，但仍達5厘水平，若美國有望明年減息對加元實屬利好。惟近期利淡油價消息充斥市場，也削弱加元表現。惟中東局勢變數大，料加元

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