地緣政治或成拖低美元元兇 財金專欄 2023/11/20 分享： 分享： 論未來貨幣政策變化，歐美實質上不相伯仲，相信最終拖低美元是地緣政治。 論減息預期，市場對歐央行或美聯儲局的估計基本上分別不大，料兩央行同於明年5月或6月便開展減息周期，並預期兩央行全年減息幅度均為 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元先挑戰1.11美元 今日 歐元先挑戰1.11美元 英鎊1.26美元阻力龐大 今日 英鎊1.26美元阻力龐大 日圓150水平橫行 今日 日圓150水平橫行 澳元首目標66美仙 今日 澳元首目標66美仙 紐元再試上破60.5美仙 今日 紐元再試上破60.5美仙 你可能感興趣 歐元先挑戰1.11美元 今日 01:00 歐元先挑戰1.11美元 英鎊1.26美元阻力龐大 今日 01:00 英鎊1.26美元阻力龐大 日圓150水平橫行 今日 01:00 日圓150水平橫行 最新專欄文章 加元上升目標1.35 今日 加元上升目標1.35 紐元再試上破60.5美仙 今日 紐元再試上破60.5美仙 澳元首目標66美仙 今日 澳元首目標66美仙 日圓150水平橫行 今日 日圓150水平橫行 英鎊1.26美元阻力龐大 今日 英鎊1.26美元阻力龐大 經濟 美國 美元 政治 人民幣 日本 貨幣政策 歐元 英鎊 減息