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地緣政治或成拖低美元元兇

財金專欄 2023/11/20

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論未來貨幣政策變化，歐美實質上不相伯仲，相信最終拖低美元是地緣政治。

論減息預期，市場對歐央行或美聯儲局的估計基本上分別不大，料兩央行同於明年5月或6月便開展減息周期，並預期兩央行全年減息幅度均為

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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