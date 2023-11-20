英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿

有留意英國政治新聞的讀者，近期應該「食花生食到飽」，除了這幾年不斷提供笑料的執政保守黨再次改造內閣之外，在野工黨一樣陷入內鬨，而起因同樣是以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的戰爭。

...