英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 國際 12:06 2023/11/20 分享： 分享： 有留意英國政治新聞的讀者，近期應該「食花生食到飽」，除了這幾年不斷提供笑料的執政保守黨再次改造內閣之外，在野工黨一樣陷入內鬨，而起因同樣是以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的戰爭。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 2023/11/16 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 2023/11/14 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 2023/11/11 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 你可能感興趣 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 14:03 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 20:05 2023/11/16 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 10:10 2023/11/14 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 最新專欄文章 國金札記 - 反猶主義拖後腿 英國工黨急撲火 今日 反猶主義拖後腿 英國工黨急撲火 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 國金札記 - 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 2023/11/17 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 2023/11/16 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 2023/11/16 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 政治 選舉 辭職 社會矛盾 英國工黨 英國國會 郝爾彬 英國 巴勒斯坦 以色列