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企業趁價跌 轉租為買增

地產 14:46 2023/11/20

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商廈近年受多項因素衝擊，租售價已作大幅調整，在高息環境下，投資者入市興趣低，而用家便可把握機會，購入樓面作長缐自用。

  • 高息環境下，投資者入市商廈興趣低
  • 商廈空置率達15.8%，仍處歷史新高
  • 預計商廈用家入市比例，將不斷提高

經歷3年疫情，商廈市道大受衝擊。數字顯示，甲廈租售價已較2018年高峰期，大幅回調逾3成。再加上供應量增、在家工作等因素影響，目前商廈空置率仍處歷史新高水平，達15.8%。

對於不少企業來說，過往有感香港寫字樓租金高，非常吃力，故亦希望購入樓面自用以免長捱貴租。不過，同樣地過往寫字樓售價亦高企，中環寫字樓呎價高峰期達6萬元水平，而非核心區亦逾2萬元，企業未必願調動大筆資金入市。

近兩個月，市場上連環錄得甲廈全層買賣成交，以灣仔資本中心為例，先後錄得兩層全層買賣成交，其中14樓全層，以1.48億元成交，呎價僅約1萬餘元。若與2019年，該廈相近樓層，呎價曾創約 2.49 萬元計，價格已跌約6成。故對用家來說，寫字樓價格已大幅回調，可以把握機會入市。事實上，近期尖沙咀鐵路大廈、觀塘絲寶國際大廈等全層買賣，買家均為用家。

無疑商廈呎價已較高峰期大跌，惟對投資者來說亦未必吸引，畢竟目前在高息環境下，就算擁4厘回報，亦不足以抵銷開支，加上目前空置率高，購入樓面再成功租出亦非易事。因此，預計商廈用家入市比例，將不斷提高。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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