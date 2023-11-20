旅遊出差最怕床蝨帶回家 3招預防 財金專欄 2023/11/20 分享： 分享： 港府曾召開跨部門會議應對床蝨。有政府中人表示，香港酒店業界對床蝨問題相當緊張，已加強消毒工作，因為涉及聲譽。 近日與多位商界中人傾談，發覺他們因經常到外地出差，都很關注床蝨問題，尤其是如何做好防範措施， ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「習拜會」紓中美緊張 港可受惠減壓？ 2023/11/17 「習拜會」紓中美緊張 港可受惠減壓？ 有政戲 - 國家開大門 港配合吸外資 2023/11/16 國家開大門 港配合吸外資 有政戲 - 中央出重手救樓市 香港又怎樣？ 2023/11/15 中央出重手救樓市 香港又怎樣？ 有政戲 - 港足亞運創佳績 可成精英項目？ 2023/11/14 港足亞運創佳績 可成精英項目？ 有政戲 - 市民晚上「一係深閨一係北上」 港怎辦？ 2023/11/13 市民晚上「一係深閨一係北上」 港怎辦？ 政治 香港 日本 歐洲 酒店 機場 公屋 巴士 劏房 政務司