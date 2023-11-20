旅遊出差最怕床蝨帶回家 3招預防

港府曾召開跨部門會議應對床蝨。有政府中人表示，香港酒店業界對床蝨問題相當緊張，已加強消毒工作，因為涉及聲譽。

近日與多位商界中人傾談，發覺他們因經常到外地出差，都很關注床蝨問題，尤其是如何做好防範措施，

...