騰訊被公募一哥張坤看上原因

股王騰訊 （00700） 三季報出爐，依舊是一次「收入增長一般，但賺錢加倍」的成績單。但這是過去式的，騰訊的前景，眼光需要放到重心上去，以及一條AMXJ（阿里巴巴、美團、小米、京東）都無法跨越的護城河。

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騰訊2023Q3 成績單：營收 1546.25 億元（人民幣．下同），同比增長 10%；淨利潤（Non-IFRS）449.2 億元，同比增長 39%。

對此，騰訊總裁劉熾平於財報電話會上表示：「過去幾年，中國互聯網經歷了結構性挑戰，一個重大戰略變化是，從不惜一切代價追求收入最大化轉向實現高品質、可持續的增長。相信我們已經進入了一個高品質的收入增長模式，成本紀律和團隊結構優化是其中的關鍵。」

具體落實到組織規模上：截至 2023 年 9 月 30 日，騰訊共有 105,309 名員工，較 2022 年 9 月 30 日減員 3,527 人；與之對應，Q3 收入成本較去年同期下降 5%，銷售及市場推廣開支環比下降 5%，毛利率持續優化（前三季度分別為 45.46%、47.47%、49.49%）。

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增值服務包括遊戲及社交網絡，Q3收入同比增長 4% 至 757.48 億元，其中遊戲佔460億元，增長7% 。這一部分不論，用戶基本穩定，自己看圖就可以理解了，以後大概率都不會有什麼驚喜。

廣告催化劑：視頻號

至於網路廣告，Q3 同比增長 20% 至 257.21 億元，營收佔比 16%。

金融科技及企業服務，Q3 收入同比增長 16% 達 520.48 億元，營收佔比 34%。

三季度廣告收入增速放緩，沒再繼續大超預期了。

業務重心：金融科技及企業服務

接下來的金融科技及企業服務，亳無疑問，這是騰訊的重心。

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