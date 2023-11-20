復星財富李曉翀OpenAI突發事件的幾點思考

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI突然人事地震，令過去的周末不太冷，亦因此衍生出各種的猜想與熱話，事件的過程人物及人物介紹此處不敘，執筆之時仍未有「大結局」，但筆者還是分享幾點自己的思考。

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第一：人事地震的原因？



表面黎睇，OpenAI的董事們認為奧爾特曼（Sam Altman）與董事會溝通不坦誠，妨礙董事會履行其職責的能力，並指董事會不再有心信Altman有能力繼續領導OpenAI。



捕風捉影方面，外媒提及Altman多次過快的推動發行新產品，在商業化的步伐上過快，這與OpenAI在AI安全主義上的初心違背，董事們有可能並不希望商業化過快，而是希望先確保AI的安全性。



因此筆者揣測，首先，Altman與OpenAI的非營利性董事的矛盾固然日漸增加，特別是Altman的加速商業化動作不排除有兩個層面，一是為自己賺錢，二是從運營公司的角度考慮，減少虧損，但問題是道不同不相為謀。



同樣重要的是，安全問題。最近，ChatGPT遭遇「嚴重中斷」的事故報道頻增，OpenAI方面解釋稱受到黑客攻擊，但巧合的是微軟幾天前也在內部暫停使用ChatGPT，多次的巧合或許並不是巧合，再加上此次「豉椒炒魷」的突發，可以預見，安全問題將被放在未來發展中的首位。



第二：Altman離開 削OpenAI競爭力？



筆者認為，Altman此人從OpenAI成立至今，不難看出，賺錢才是正事，從初期馬斯克的離開，到之後Anthropic創始人兄妹也是因為安全原因離開OpenAI，可見一斑。



筆者揣測，此次Altman或與首席科學家Ilya Sutskever或在商業化與安全問題方面有著更大的矛盾，但若Ilya Sutskever仍留在OpenAI當中，長遠角度看，反而有望帶來更具安全性的產品，但競爭力方面仍有待觀察。



上一次，OpenAI的人事變動就衍生出了Anthropic，目前也是最接近GPT4的LLM，因此長遠來看，OpenAI的競爭力保持仍是一個疑問，不排除Altman及其追隨者會另起爐灶。



第三： 微軟會否受影響？



現時的產品方面，筆者認為，GPT3.5以上的模型水平其實基本已經能夠滿足微軟（Microsoft，美：MSFT） Copilot、AIGC等方向各種產品的開發，然而，微軟作為OpenAI的主要商業夥伴和投資者，可能會重新評估其對OpenAI的期望和參與程度，也可能會尋找其他的合作對象。



其實，微軟亦有與其他大模型合作，例如，Meta開源可商用大型語言模型Llama 2，就是與微軟合作，供用戶簡單在Azure與Windows部署與執行，當然可比性低於OpenAI，但亦可看出微軟從自身商業穩定發展的重視。



不過，短期股價表現方面，大概率是嚇走短綫投機者，特別是「圖表派」。微軟上周五股價下跌1.7%，盤後亦跌近1%。作為11月美股反彈的主力，微軟的潛在波動或對美股有更大的影響。



特別是，微軟藉助GPT4的優勢在AI應用的落地上迅速推進，而微軟統一GPT4模型的架構設計將導致優勢擴大，若投資者對其領導層在投資能力、控制力等方面有所質疑的話，該輪破頂的股價表現將會出現大波動，值得關注。



（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）