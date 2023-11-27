大摩：對滙豐持續性回報具信心 料30日內逾6成機會跑贏行業（持續更新）

美國聯儲局維持息率不變至2024年5月的機會極高，惟市場料該局會在明年6月展開減息也不足50%（點擊圖片放大）。另外，中國經濟復甦動力未穩，在中央不斷推出穩經濟、優化監管等環境下，屬熱門收息股如內銀股、內險股，以至另類收息股如資源股、電力股、水務股，以及香港的地產股、收租股、公用股等的前景如何？

專訪法巴譚慧敏 展望港股2024年【下一頁】

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另一方面，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間，而原本貨幣政策偏向寬鬆的中國人民銀行及日本央行，似乎難以再長時間保持寬鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：中國經濟增長三缺一 景順料更多刺激措施出台

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11月27日：

【17：15】摩根士丹利最新發表的技術報告相信，滙豐 （00005） 股價在30日內將跑贏行業，而發生機率約60％至70%，並維持滙豐目標價72.9元，以及投資評級「增持」不變。

摩根士丹利指......

【16：00】對於日前市傳中國當局正制定一份內房開發商融資「白名單」，國際評級機構惠譽相信相關政策較難為內房行業帶來重大改變。惠譽指，目前傳聞政策的規模尚未確定，預料實際融資情況將取決於銀行的執行決策。

惠譽續指出，這類措施並不是當局近年來首要求銀行增加對開發商的貸款，而內銀在過去兩個季度的房地產開發貸款增長仍然疲軟，反映出新建項目開工率依然低迷，以及貸款機構仍繼續收緊新開發貸款的承保標準。

惠譽表示......

【11：15】傳統收息股港燈 （02638） 在日前獲瑞銀發表研究報告，首次給予「買入」的投資評級，以及目標價5.8元。瑞銀看好港燈的理由，包括：

預計其2024年股息有10%的上升空間，而市場目前預期無增長;

其資產負債表正在改善，料淨負債對淨總資本比率在2028年，將從50.8%下降至49.9%。

瑞銀表示，自去年中以來，由於宏觀因素如美國利率上升、香港市場整體疲軟，以及公司本身因素如被剔除出MSCI香港指數，令港燈的評級下降。瑞銀認為，港燈目前估值具有吸引力，並預計其將於年底公布的......

【06：30】內房股為等待復甦收息股，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏對此板塊的最新看法，詳見：【下一頁】

【01：00】澳門體育盛事第70屆澳門格蘭披治大賽車在11月19日結束，而據富瑞日前發表關於濠賭板塊的研究報告指，由11月19日止一周，澳門日均賭收放緩至4.85億元（澳門元‧下同），料主要受到澳門格蘭披治大賽車2023影響，惟富瑞預料，此大賽事的影響只屬短暫，料博彩收入於11月內餘下日子可反彈到日均5.3億至5.8億元之間。

此外，富瑞維持「內地居民仍視澳門為他們外出目的地」的看法，並在濠賭股之中，較看好銀河娛樂 （00027） 及金沙中國 （01928） 。

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然而，銀娛財務狀況為業內最佳，並且率先恢復派發股息，實為行內首選。更多關於銀娛分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

11月26日：

【15：00】摩根士丹利日前發表技術意見報告，相信中國銀行 （03988） 股價在未來60天將上升，發生機率70％至80%，並維持中行的投資評級為「增持」，以及目標價3.8元不變。

摩根士丹利認為，根據歷史規律，投資者在12月底至明年初......

11月25日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股白雲山 （00874） ，分析詳見：【下一頁】

11月24日：

【13：00】滙豐環球研究發表最新研報告指，如果近日媒體報道的「白名單」相關政策落實執行，這項指導意見或會帶動內銀向房企提供更多貸款，從而減輕房企的短期流動性風險，但會為內銀帶來額外的長期資產質素風險。

滙豐環研認為，該指引需要明確需要遵守新指引的銀行名單、新獲得的信貸是否主要用於有抵押品的專案層面，或用於......

延伸閱讀：「三個不低於」撑房企 變招救樓市

【07：00】本報專欄「計數揀股」點評熱門收息股置富產業信託 （00778） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股友邦保險 （01299） ，分析詳見：【下一頁】

11月23日：

【20：30】對於有報道指「內地正在草擬50間內房融資白名單，當中包括碧桂園 （02007） 、旭輝 （00884） 等，當局會要求商業銀行對相關內房商提供支持」，野村最新發表的研究報告不確定商業銀行是否有足夠誘因，對違約的地產商增加財務敞口，認為當中有三個執行難題，包括：

商業銀行如何提供融資、會否出現道德風險、新增融資的潛在損失由誰承擔。

野村指，目前內地樓市疲弱，在復甦前景未明朗下，銀行難以透過貸款協助發展商，較為可行的方法是認購債券，或以創新的財務工具提供融資；若銀行向違約房企提供融資......

【13：00】隨着利率上升，里昂最新發表的研究報告指，穩健派息或是明年重點，而因該行預料：

行業明年盈利增長14%；

淨負債股本比率處於17%的健康水平；

較低派息率顯示有提升空間，一旦盈利受到打擊時，公司可以自行決定，

而繼續相信港資企業削減股息的風險較低。

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股份評價方面（可點擊圖片放大），里昂首選第一太平 （00142） ，續給予其投資評級「買入」之餘，更將目標價由3.9元調升至4元。此外......

延伸閱讀：千居：港住宅整體需求仍弱 租賃市場呈個別發展

【08：00】濠賭股在過去一段時間，同時受疫情及美國急速的加息步伐衝擊，而暫時失去派息能力。幸而藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 已率先在今年中期業績時恢復派息，而滙豐環球研究對濠賭板塊復甦情況的最新分析，詳見：【下一頁】

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更多關於11月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【聯想集團】【友邦保險】

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