大摩：投資者年底焦點轉到股息上 中行2賣點添勝算（持續更新）

美國聯儲局維持息率不變至2024年5月的機會極高，惟市場料該局會在明年6月展開減息也不足50%（點擊圖片放大）。另外，中國經濟復甦動力未穩，在中央不斷推出穩經濟、優化監管等環境下，屬熱門收息股如內銀股、內險股，以至另類收息股如資源股、電力股、水務股，以及香港的地產股、收租股、公用股等的前景如何？

專訪法巴譚慧敏 展望港股2024年【下一頁】

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另一方面，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間，而原本貨幣政策偏向寬鬆的中國人民銀行及日本央行，似乎難以再長時間保持寬鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：中國經濟增長三缺一 景順料更多刺激措施出台

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11月27日：

【01：00】澳門體育盛事第70屆澳門格蘭披治大賽車在11月19日結束，而據富瑞日前發表關於濠賭板塊的研究報告指，由11月19日止一周，澳門日均賭收放緩至4.85億元（澳門元‧下同），料主要受到澳門格蘭披治大賽車2023影響，惟富瑞預料，此大賽事的影響只屬短暫，料博彩收入於11月內餘下日子可反彈到日均5.3億至5.8億元之間。

此外，富瑞維持「內地居民仍視澳門為他們外出目的地」的看法，並在濠賭股之中，較看好銀河娛樂 （00027） 及金沙中國 （01928） 。

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然而，銀娛財務狀況為業內最佳，並且率先恢復派發股息，實為行內首選。更多關於銀娛分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

11月26日：

【15：00】摩根士丹利日前發表技術意見報告，相信中國銀行 （03988） 股價在未來60天將上升，發生機率70％至80%，並維持中行的投資評級為「增持」，以及目標價3.8元不變。

摩根士丹利認為，根據歷史規律，投資者在12月底至明年初......

11月25日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股白雲山 （00874） ，分析詳見：【下一頁】

11月24日：

【13：00】滙豐環球研究發表最新研報告指，如果近日媒體報道的「白名單」相關政策落實執行，這項指導意見或會帶動內銀向房企提供更多貸款，從而減輕房企的短期流動性風險，但會為內銀帶來額外的長期資產質素風險。

滙豐環研認為，該指引需要明確需要遵守新指引的銀行名單、新獲得的信貸是否主要用於有抵押品的專案層面，或用於......

延伸閱讀：「三個不低於」撑房企 變招救樓市

【07：00】本報專欄「計數揀股」點評熱門收息股置富產業信託 （00778） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股友邦保險 （01299） ，分析詳見：【下一頁】

11月23日：

【20：30】對於有報道指「內地正在草擬50間內房融資白名單，當中包括碧桂園 （02007） 、旭輝 （00884） 等，當局會要求商業銀行對相關內房商提供支持」，野村最新發表的研究報告不確定商業銀行是否有足夠誘因，對違約的地產商增加財務敞口，認為當中有三個執行難題，包括：

商業銀行如何提供融資、會否出現道德風險、新增融資的潛在損失由誰承擔。

野村指，目前內地樓市疲弱，在復甦前景未明朗下，銀行難以透過貸款協助發展商，較為可行的方法是認購債券，或以創新的財務工具提供融資；若銀行向違約房企提供融資......

【13：00】隨着利率上升，里昂最新發表的研究報告指，穩健派息或是明年重點，而因該行預料：

行業明年盈利增長14%；

淨負債股本比率處於17%的健康水平；

較低派息率顯示有提升空間，一旦盈利受到打擊時，公司可以自行決定，

而繼續相信港資企業削減股息的風險較低。

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股份評價方面（可點擊圖片放大），里昂首選第一太平 （00142） ，續給予其投資評級「買入」之餘，更將目標價由3.9元調升至4元。此外......

延伸閱讀：千居：港住宅整體需求仍弱 租賃市場呈個別發展

【08：00】濠賭股在過去一段時間，同時受疫情及美國急速的加息步伐衝擊，而暫時失去派息能力。幸而藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 已率先在今年中期業績時恢復派息，而滙豐環球研究對濠賭板塊復甦情況的最新分析，詳見：【下一頁】

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更多關於11月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【聯想集團】【友邦保險】

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