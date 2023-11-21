早前因經濟增長放緩且通脹率較預期強勁，全球股票及債券市場受壓，表現持續下滑。惟自10月底起，經濟數據開始轉好，而美聯儲也開始傾向「鴿派」立場，此後金融市場出現轉捩點，而其中最關鍵的數據美國核心通脹率（不包括波動較大的食品及能源價格）更跌至兩年來最低水平。

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目前市場氛圍開始轉向樂觀，投資者普遍相信美聯儲將開始結束貨幣緊縮政策，這一政策是自上世紀80年代以來最快的抗通脹政策。StashAway經濟分析師預期美國有機會抗通脹成功，並實現經濟軟着陸，避免經濟衰退。假如這一預期成真，許多其他經濟體也將受益於全球最大經濟體的強勁勢頭。這些利好消息使近期股市指數大幅上漲，尤其是標普500指數自進入11月後升幅達7%。

日貨幣緊縮政策惹波動

日本長期面臨通脹問題，經過多年的非常規措施後，終於決定實施貨幣緊縮政策。過去十年，日本經濟一直陷入困境，日本央行自2016年起持續透過「孳息曲綫控制」 Yield Curve Control策略來應對通脹問題，其中包括保持短期及長期利率低位以促進日本貿易表現。

然而，這一策略的效果似乎「過於出色」，導致通脹率遠超預期目標，所以，幾個月前日本央行便放寬了對10年期國債殖利率的限制──取消了10年期殖利率的硬性上限──這項變動使日本的10年期國債孳息創下近9年來的最高水平。

這個決定無疑增加了日本債券市場的不確定性。但StashAway經濟分析師認為，鑑於未來可能會出現利率上升的連鎖反應，而投資者為獲得更高的回報，對外國投資者而言，日圓仍有吸引力，只是可能不會進一步貶值。

動盪下的投資啟示

在過去幾個月中，市場動盪不斷影響投資者的情緒。面對當前經濟環境的不確定性，我們更需要堅守投資計劃，避免草率做出決策；而一個最為有效的策略是避免試圖在市場最低點進場，而是採用平均成本法投資多元化組合。

這樣，無論市場如何波動，投資進度都能保持在計劃之中，同時也能減輕市場突發事件的影響，這種長期攤薄投資成本的策略同時也有助於提高最終收益，穩定應對經濟環境的不確定性。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

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