賭2024 滙豐6大主題找亮點

滙豐環球研究重點：

▲ 澳門大三巴

濠賭股在新冠疫情爆發前，屬收息股之一，現在等待行業持續復甦，為相關股份重新注入派息能力。滙豐環球研究日前發表報告指，今年以來對澳門博彩業屬好的一年，主要因為：

發牌風險消退、監管環境有利；

旅客及博彩收入增加，基本因素良好；

債券稀有帶來的技術支持。

滙豐環研相信，行業良好趨勢將會持續至明年，其主要受惠六大主題：

1. 賭場營運商以去槓桿為首要任務； 2. 債券招標成為削債的選項； 3. 評級機構有望對濠賭股作出正面評級的舉動； 4. 非博彩元素增加，令競爭環境改變； 5. 相關債券跑贏股價； 6. 今年以來，未有博彩營運商發行美元債、帶來稀有價值。

滙豐環研報告內指出，濠賭板塊展現一個優於預期的疫後復甦。不論是到訪澳門旅客人數，以及澳門毛賭收，均見復甦勢頭持續（圖一及二），縱使中國經濟疲軟，澳門10月賭收仍可高達195億澳門元（即是按年及按月分別升4倍及升30.6%）。

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隨着到訪澳門的旅客人數及博彩毛收入表現穩定，令博彩營運商扭虧為盈，取得持續的自由經營現金流，修復資產負債表，滙豐環研進一步推算，與6間在香港上市的濠賭相關股份，在今年首三季的平均EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利），已回復到疫情爆發前的一年（即2019年）的約7成水平（圖三）。

至於窒礙濠賭股恢復派息的一大阻力......

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報告來源：滙豐環球研究2023年11月20日報告

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