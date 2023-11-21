早前在報章見到有著名股評人表示，「入五」後要保障和投資兼備，提醒投資者要為退休後的生活早作打算。這個意見非常實在，特別在近年環球經濟風雨飄搖的情況下，將資產投放在穩健的項目上，才是最適時的投資策略。

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香港人十分長壽，根據政府統計處的數字顯示，截至2022年底，女性和男性的平均預期壽命分別是87.2歲和81.3歲，在已發展的經濟體來說是最長之一。即使我們在65歲退休，仍需準備最少20年的生活費，才可有無憂的退休生活。假設我們在22歲投身社會工作，就要在43年間賺取生活費、照顧家庭的費用，以及額外20年的退休生活儲備。難怪香港人的生活壓力這麼大。要做到這些要求，單靠打工的收入似乎很難做到。

退休理財是一個重要的議題，它涉及如何有效地管理退休金、投資儲蓄以確保退休生活的經濟穩定。除了大家熟悉的強積金之外，還有其他選擇，例如個人退休儲蓄計劃和定期存款，這些都可以積累資產以應對退休後的生活費用。

為自己創造長期收入

然而，我們辛勞了大半輩子，當然希望在退休後能夠享受生活，而不只是依賴退休金過活。如果只依靠有限的退休金，很容易陷入「有出無入」的困境，不得不節衣縮食地面對漫長的退休生「捱」。為了享受人生，我們需要在還有工作能力時為自己創造長期收入，以確保退休後每月仍有穩定的收入。這樣才是健康的財務狀況。

考慮年金計劃及投資海外物業

市場上有一些年金計劃，當投資者的收入穩定時，可以先儲存一筆資金，在退休時每月收取年金回報。此外，投資海外物業也是一種方便實現長期收入的方式，且收入更高、靈活度更高。投資海外物業可以賺取穩定的月收入，並在物業升值後申請按揭再進一步投資。

在美國，當地金融機構在審批物業貸款時只會考慮申請人在當地的資產，而不會因為申請人是退休人士且沒有收入而拒絕貸款。這些都是投資美國物業的好處。

大家在退休後，想要維持現有、甚至更好的生活質素，就要在今天早作準備。現在就是做準備的好時機，趁大家仍有賺錢能力時起動，就可以「早儲蓄，早滾存」，為美好的退休生活做好準備。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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