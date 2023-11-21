  • 21°C
香港時間 : 20231121日 (週二) 04:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀：AI需求年複合增長61%

財金專欄 2023/11/21

分享：

分享：

對科技股來說，人工智能（Artificial Intelligence，AI）是其中一個顯著的驅動因素，全球AI需求預計將從2022年的280億美元提高至2027年的3000億美元，複合年均增長率達

...

撰文 : Sundeep Gantori 瑞銀股票策略師
Delwin Kurnia Limas 瑞銀股票策略師

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

信銀國際：可持續企業須不斷滿足需求
2023/11/17
信銀國際：可持續企業須不斷滿足需求
富達：AI現階段有盈利即贏家
2023/11/16
富達：AI現階段有盈利即贏家
施羅德：投資債券 正合時宜
2023/11/15
施羅德：投資債券 正合時宜
惠譽：製造業受惠擴內需政策
2023/11/14
惠譽：製造業受惠擴內需政策
中泰：港股調整近尾聲
2023/11/10
中泰：港股調整近尾聲
中國 美國 日本 科技行業 台灣 人工智能 智能手機 瑞銀 處理器 數據中心

上一篇文章

RSI三底背馳 銀娛將反彈

下一篇文章

股神給兒女的7個忠告