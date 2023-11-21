瑞銀：AI需求年複合增長61% 財金專欄 2023/11/21 分享： 分享： 對科技股來說，人工智能（Artificial Intelligence，AI）是其中一個顯著的驅動因素，全球AI需求預計將從2022年的280億美元提高至2027年的3000億美元，複合年均增長率達 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : Sundeep Gantori 瑞銀股票策略師Delwin Kurnia Limas 瑞銀股票策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際：可持續企業須不斷滿足需求 2023/11/17 信銀國際：可持續企業須不斷滿足需求 富達：AI現階段有盈利即贏家 2023/11/16 富達：AI現階段有盈利即贏家 施羅德：投資債券 正合時宜 2023/11/15 施羅德：投資債券 正合時宜 惠譽：製造業受惠擴內需政策 2023/11/14 惠譽：製造業受惠擴內需政策 中泰：港股調整近尾聲 2023/11/10 中泰：港股調整近尾聲 中國 美國 日本 科技行業 台灣 人工智能 智能手機 瑞銀 處理器 數據中心