國航虧轉盈 價值將回歸 財金專欄 2023/11/21 分享： 分享： 中國國際航空（00753）從事航空營運、飛機維修等業務，經歷2020年至2022年累計蝕697億元（人民幣．下同）後，今年首三季終於扭轉虧損，在中美未來增加航班、升值等因素下，明年業績可以「復常」，價 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣成為港股救贖？（第四版） 2023/11/20 人民幣成為港股救贖？（第四版） 中字股實力談 - 政策底已現 港股同築底 2023/11/18 政策底已現 港股同築底 中字股實力談 - 人民幣急升 港股有希望（第四版） 2023/11/17 人民幣急升 港股有希望（第四版） 中字股實力談 - 推三大工程 買中國建築 2023/11/17 推三大工程 買中國建築 中字股實力談 - 港股散着彈 還是彈着散？（第四版） 2023/11/16 港股散着彈 還是彈着散？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 頭肩底 下降軌 人民幣 中國東方航空股份（00670） 中國國航（00753） 中國南方航空股份（01055）