國航虧轉盈 價值將回歸

中國國際航空（00753）從事航空營運、飛機維修等業務，經歷2020年至2022年累計蝕697億元（人民幣．下同）後，今年首三季終於扭轉虧損，在中美未來增加航班、升值等因素下，明年業績可以「復常」，價

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