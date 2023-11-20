財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 國際 23:02 2023/11/20 分享： 分享： 英國社會近日茶餘飯後的熱門話題，首推政府周三（22日）公布秋季財政預算案時，會否提出減稅措施。財相侯俊偉（Jeremy Hunt）日前受訪時，承認現今英國稅務負擔太重，而低稅是經濟增長重要條件，故對任何減稅政策持開放態度。不過，他重申不希望推出任何可能刺激通脹的減稅政策，以免過去努力降低通脹的成果化為烏有。他明言，希望清除任何刺激經濟增長的障礙，預算案將為未來提供低稅的經濟環境鋪路。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 2023/11/16 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 2023/11/14 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 2023/11/11 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 你可能感興趣 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 14:03 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 20:05 2023/11/16 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 10:10 2023/11/14 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 最新專欄文章 國金札記 - 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 今日 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 2023/11/20 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 國金札記 - 反猶主義拖後腿 英國工黨急撲火 2023/11/20 反猶主義拖後腿 英國工黨急撲火 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 國金札記 - 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 2023/11/17 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 政治 財政政策 侯俊偉 減稅 遺產稅 財政預算案 稅務 通脹 英國保守黨 英國