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財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空

國際 23:02 2023/11/20

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英國社會近日茶餘飯後的熱門話題，首推政府周三（22日）公布秋季財政預算案時，會否提出減稅措施。

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）日前受訪時，承認現今英國稅務負擔太重，而低稅是經濟增長重要條件，故對任何減稅政策持開放態度。不過，他重申不希望推出任何可能刺激通脹的減稅政策，以免過去努力降低通脹的成果化為烏有。他明言，希望清除任何刺激經濟增長的障礙，預算案將為未來提供低稅的經濟環境鋪路。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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