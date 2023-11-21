學童自殺個案飈 各方獻計齊預防 財金專欄 2023/11/21 分享： 分享： 政府中人認為，青少年健康問題涉及多個因素，政府希望盡量多做，增強「保護因素」，減少「危險因素」。 3年疫情後復常，需要時間適應的不單是各行業打拼的成年人，青少年亦有很大困擾，尤其學童自殺個案急升，政府急 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 旅遊出差最怕床蝨帶回家 3招預防 2023/11/20 旅遊出差最怕床蝨帶回家 3招預防 有政戲 - 「習拜會」紓中美緊張 港可受惠減壓？ 2023/11/17 「習拜會」紓中美緊張 港可受惠減壓？ 有政戲 - 國家開大門 港配合吸外資 2023/11/16 國家開大門 港配合吸外資 有政戲 - 中央出重手救樓市 香港又怎樣？ 2023/11/15 中央出重手救樓市 香港又怎樣？ 有政戲 - 港足亞運創佳績 可成精英項目？ 2023/11/14 港足亞運創佳績 可成精英項目？ 政治 自殺 學校 疫情 治療 醫生 教育局 健康問題 工作坊 老師