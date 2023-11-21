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學童自殺個案飈 各方獻計齊預防

財金專欄 2023/11/21

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政府中人認為，青少年健康問題涉及多個因素，政府希望盡量多做，增強「保護因素」，減少「危險因素」。

3年疫情後復常，需要時間適應的不單是各行業打拼的成年人，青少年亦有很大困擾，尤其學童自殺個案急升，政府急

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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