10大屋苑 跑輸大市 財金專欄 2023/11/21 分享： 分享： 10大傳統屋苑本年至今錄2,129宗註冊，較去年首11個月的2,446宗減少約13%，表現跑輸大市。 淡市買家佔盡優勢，買樓選擇多，樓齡較舊的老牌屋苑似乎沽壓更大，傳統10大屋苑的吸引力是否已經今非昔比 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 企業趁價跌 轉租為買增 2023/11/20 企業趁價跌 轉租為買增 專家樓論 - 銀行向業主「開刀」續提出Call Loan？ 2023/11/20 銀行向業主「開刀」續提出Call Loan？ 專家樓論 - 品牌租舖 預留體驗空間 2023/11/20 品牌租舖 預留體驗空間 專家樓論 - 減價潮蔓延至公居屋 市場信心未恢復 2023/11/18 減價潮蔓延至公居屋 市場信心未恢復 專家樓論 - 後減辣期 成交量未被引發 2023/11/17 後減辣期 成交量未被引發 樓價 CCL 成交 太古城 沙田第一城 美孚新邨 康怡花園 黃埔花園 映灣園 將軍澳中心