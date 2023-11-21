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10大屋苑 跑輸大市

財金專欄 2023/11/21

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10大傳統屋苑本年至今錄2,129宗註冊，較去年首11個月的2,446宗減少約13%，表現跑輸大市。

淡市買家佔盡優勢，買樓選擇多，樓齡較舊的老牌屋苑似乎沽壓更大，傳統10大屋苑的吸引力是否已經今非昔比

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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