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「財富效應」正反兩面看！

財金專欄 02:30 2023/11/21

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港股上周玩小型過山車之後，周一止跌回升，恒指彈三百餘點至一萬七千七百點水平，升幅為1.86%，表現較佳的是上周五領跌的科技板塊，科技股指數重上4000點水平，升近一百點，升幅達2.45%。備受不利消息

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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