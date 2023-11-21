「財富效應」正反兩面看！ 財金專欄 02:30 2023/11/21 分享： 分享： 港股上周玩小型過山車之後，周一止跌回升，恒指彈三百餘點至一萬七千七百點水平，升幅為1.86%，表現較佳的是上周五領跌的科技板塊，科技股指數重上4000點水平，升近一百點，升幅達2.45%。備受不利消息 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「習拜會」只是「例牌貨」？ 2023/11/17 「習拜會」只是「例牌貨」？ 投資坐標 - 美國通脹真的已到頂？ 2023/11/15 美國通脹真的已到頂？ 投資坐標 - 「習拜會」能否「止跌回升」？ 2023/11/14 「習拜會」能否「止跌回升」？ 投資坐標 - 今次又做吓占卜師！ 2023/11/10 今次又做吓占卜師！ 投資坐標 - 好消息壞消息？ 要看怎解讀！ 2023/11/08 好消息壞消息？ 要看怎解讀！ 港股 遠東發展（00035） 利基控股（00240） 德永佳集團（00321） 東方表行集團（00398） 利華控股集團（01346） 鷹美（02368） 阿里巴巴－SW（09988） 股票 板塊