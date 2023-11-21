聯大投資比賽 揭贏家致勝奧秘

聯大投資比賽至今已舉辦了8個年頭，早前股市波動，獲勝的同學要在變化不定的市況下與對手競賽，其投資致勝之道值得分享。

今屆聯大投資比賽參賽人數相當踴躍，再創紀錄，合共有1,700名來自香港、澳門及內地學生參與，較上屆增加13%。今屆比賽於9月11日至9月底進行，期間錄得總成交量約達2.6萬宗，其中獲利最高的參賽者賺得800萬元，相對於500萬元模擬資金，即回報率是1.6倍。

盡管是模擬投資比賽，戰況依然相當激烈，多名得獎者均表示，要鬥至最後一刻才分出勝負。比賽共頒發15個大獎，包括聯大盃10名，以及5名產品盃獲主。得獎者共贏取總值逾12萬元獎金獎品，聯大盃冠軍得主更可獲得海外金融機構實習機會。

主辦方致富集團行政總裁李兆豐在頒獎典禮上表示，比賽充分展現出同學對投資的熱情及知識。在今屆比賽舉行三周期間，港股及美股都出現反覆回落趨勢，加上參賽同學要在5項產品，包括港股、美股、窩輪、牛熊證以及交易所買賣基金（ETF）都要參與，爭取各項排名分數，才有機會提升比賽總排名名次。相信在比賽中獲獎的同學必然有致勝之道，總結部分得獎同學的分享，可歸納4大心法。

心法1：善用致勝工具

投資比賽有不同工具，一如比武場上的兵器庫，何時用何物，同樣是致勝關鍵。

聯大投資比賽有賽制參賽同學要玩齊上述5類投資產品，才有獲勝資格。今屆聯大盃亞軍、嶺南大學工商管理系的梁進表示，比賽正好讓參賽同學好好認識多種不同投資產品的特性，在模擬操作中了解到不同產品的互補作用。

經過比賽後，多位同學都領略ETF包涵多隻股份，是分散風險的好工具。

心法2：做好情緒管理

比賽也會衍生壓力，投資場上，稍受情緒影響，便易生判斷偏差，如何抗壓，讓自己更理性操作，情緒管控是一大學問。今屆聯大盃冠軍、科技大學資訊系統與營運管理的周梓聰分享指，「逆境中，最容易做出錯誤操作，導致嚴重損失，學會不被情緒左右自己的投資策略，是比賽中的一大體驗。」

心法3：策略必須貫徹執行

投資場上，要靈活應變，但卻不能見風就是雨，未深思熟慮就改變原定的策略，誤判風險大增。周梓聰強調，「忠於策略非常重要，例如要確實執行早前定下的止蝕計劃。」盡管止蝕的操作並不容易，但為了減少更大損失，及重新調配資本，站在投資立場是必要的。

另外，聯大盃季軍、澳門大學中國語文與文學的莫家源表示，今次比賽的策略及致勝關鍵是先在港股類別中取勝而擴大資本，對於之後投資ETF及窩輪產品有極大幫助。

同學的經驗分享反映，在資本運用及投資大方向早有策略，將令投資操作事半功倍。

心法4：做足功課 了解市況

股票市場極容易受多方消息左右，所以投資者要多做功課，了解政經行情，才能作出合適的投資策略。在這三周的比賽中，同學亦有箇中體會，莫家源表示，期間要留意美國聯儲局息口政策，以及內地當局有否刺激經濟政策出台，從而去判斷當日應否交易。

梁進亦認為了解市況的重要，市場消息將影響決策，他指在比賽期間大部分交易的決策是先接收消息，再做投資決定。

從以上的經歷及體會，比賽後多位同學都認為今次比賽經驗可貴，並對往後投資有實際幫助。值得一提的是，比賽期間排名是公開，從幾位得獎者口中得知，他們都不是一開始便名列前芧，而是奮戰到最後一刻，才壓過對手超前。相信在投資路上，亦需要有這堅持的決心，才有機會取勝。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

作者：錢家鋒

責任編輯：蕭悅潾

▲ 第8屆聯大投資比賽結束，頒獎禮當日嘉賓與得獎者合照留念。