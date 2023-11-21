醜到盡頭就是潮 從「醬香拿鐵」說起

今年9月茅台酒廠與瑞幸咖啡合作，推出了加入茅台白酒的拿鐵咖啡，名為「醬香拿鐵」。該咖啡推出後當日賣出542萬杯，銷售額達1億元，成為網路上的熱門話題和商業合作方案中的「搖錢樹」。

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該款咖啡飲料包裝上，帶有標誌性的茅台酒標籤，就算沒喝過貴州茅台，也不會對此辨識度極高的國民品牌感到陌生。「醬香拿鐵」含有低於0.5%酒精含量的53度茅台酒，官方售價為38元人民幣，但消費者可以使用優惠券以19元人民幣價格購買。從營銷策略角度來看，「醬香拿鐵」聲稱「每一杯都含有貴州茅台酒」於是迅速吸引消費者，不論外賣和自取定單都有人瘋搶。

「年輕人第一口茅台」、「禁止酒駕」等相關口號隨後也在網路瘋傳，進一步吸引更多消費者嘗試破天方的新飲料。雖然，實際品嘗後的口味褒貶不一，有人認為醇香有口感；另一邊廂也有人認為像極了嘔吐物，那怕是短暫的話題熱度，也估計會在一個月內消失。無論如何，這次跨品牌合作，依然是市場營銷學上的一個經典成功案例......更多內容，用戶請登入。

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