Sam Altman出局 洪灝評終極AI世界

ChatGPT開發商OpenAI出現突如其來人事變動，其行政總裁Sam Altman突然被董事局解僱的消息持續發酵。思睿集團首席經濟學家洪灝拼湊碎片資訊推論被踢出局原因。

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OpenAI於上周宣布解僱行政總裁Sam Altman，原因是他與ChatGPT商業化方向和董事局不一致，但在與管理層溝通上不夠坦誠。微軟（美：MSFT）董事長、行政總裁Satya Nadella於11月20日，已招攬Sam Altman、前董事長布洛克曼（Greg Brockman），以及部分OpenAI員工加入微軟。

洪灝推論說，新一代ChatGPT的推出很可能是Sam Altman一手操辦的，但很可能在開發的過程中因為要趕速度，出現了很多技術漏洞，也因此導致用戶資料洩密問題、伺服器故障無法連綫情況，以及終止了新用戶開戶等技術問題發生，並分析指......更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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