【職場薪勢】主播收入不如外賣小哥

做主播可是不少年輕人喜愛的職業之一，可以能賺多少錢呢？

首都經濟貿易大學勞動經濟學院副教授、中國新就業形態研究中心主任張成剛，針對「90%網路主播收入不如外賣員」，在內地掀起熱議的社會狀況解構。

今年5月中國演出行業協會發布的《中國網絡表演（直播與短視頻）行業發展報告（2022~2023）》（下稱《報告》）顯示，在以直播為主要收入來源的主播中，月收入5,000元（人民幣‧下同）以下佔比95.2%。而2020年《新就業形態勞動者的工資保障研究》顯示，基於6.3萬名騎手的調研資料顯示，外賣騎手工資水平均值在5,000元左右。這樣的對比引發了內地社會公眾對兩類職業價值的討論。

網絡主播的薪酬分布比較極端地偏向頭部主播。《報告》顯示：

月收入5,000元以下的主播佔95.2%；

月收入5,000元至1萬元佔2.6%；

月收入1萬元至10萬元佔1.8%；

月收入10萬元以上僅佔全行業0.4%。

網絡主播薪酬分布的極端不平衡性主要是由於所謂的「超級明星效應」的存在。

這一由美國經濟學家羅森在1981年提出的理論，在數字技術推動的互聯網經濟中愈來愈得到顯現。借助平台提供的規模效應，極少數頂尖人才能夠獲得比其他參與者大得多的收入。他們創造的作品可以以零成本不斷複製傳播，傳播量和範圍越大則收益越大。社會公眾看到的就是這些頭部主播的收益，卻沒有看到這樣的收入分配模式下，絕大部分網路主播收入水平低下。

相比較而言，外賣騎手提供的是綫下勞動，不具備「超級明星效應」的特點。即使最具經驗的「單王」，也需要受物理空間的限制，因而收入分布更加均勻。

平均分配與多勞多得

張成剛的研究表明，專職專送騎手的月均工資近似呈現正態分布，右尾分布衰減緩慢。這種分布形態可能與平台演算法和派單的公平性有關。

綜合而言，騎手間月均工資的差異在很大程度上與自身工作量和工作經驗有關，受其他外界因素的影響較小，更能體現工作的公平性。

在其最近完成的基於某直轄市勞動力調查數據的研究中，也反映外賣騎手的平均工資收入高於網絡主播。在該直轄市勞動力市場中，網絡直播（如直播帶貨、才藝展示賺取打賞費等）的平均月收入是6709.3元，低於物流服務（如送外賣、快遞、貨運、跑腿、代辦）的7164.2元。相當於說，主播的月平均工資水平比外賣騎手的月平均工資水平低6.8%。騎手收入普遍分布在5000元左右，體現的是該類職業收入分配公平性和多勞多得的特點。這樣的職業特點對大部分普通勞動者而言更友好。

職業價值決定因素

網絡主播和外賣騎手看上去並不是處於相同勞動力市場的職業。之所以被拿來比較，可能一方面是因為這兩種職業是為廣大公眾所熟知的職業，另一方面兩類職業反差巨大，一個處於「聚光燈下」光鮮亮麗，另一個則是「風裏來雨裏去」十分辛苦。這樣的反差導致公眾對其工資水平差異產生了困惑。

......更多內容，訂戶請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...