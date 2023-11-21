人民幣權威譚雅玲 評人民幣過激技術策略（第四版）

人民幣持續反彈，為中港股市，以及眾多板塊燃起希望之光，談人民幣走勢，中國有個權威，現為中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲。

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其撰文分析，人民幣行情偏激修復技術進一步上至7.17元甚至7.16元，人民幣修復性升值是中國基本策略與政策，透過央行中間加指導一目了然，但目前這種過激技術似乎存在挑釁與挑戰以及制衡滙率的手法與策略。因此，年尾年初人民幣行情的合理是目前評估人民幣的關鍵期和重要時段。

一.人民幣合理水平看什麼？

如果聯繫周邊主要滙率參考，大家會發現美元滙率的支撐在企業利潤，美元貶值的側重在企業強大，進而美國經濟強勁則高度集中美國企業強大與強盛，美國企業強或是美國新經濟重點支持與參數核心。

反觀歐元和日圓企業狀況則也會發現，這些國家股指上漲實際依然也是企業基礎穩固和競爭水平體現，其中包括歐元區德國股指上至15000點、法國股指站住7500點以及義大利股指站位29000點，這與比較低迷的經濟周期的反向股指反彈十分不融洽。

尤其與美國不同之處在於德國、意大利經濟衰退陰影逐漸顯現，但企業強則是這類國家宏觀經濟心理穩定之優勢，也是發達國家市場經濟結構與邏輯之實力。當然日本股指上漲至33年高記錄水平33404點，但日本經濟呈現再衰退跡象。

縱觀發達國家股市與經濟模式與邏輯的現代企業強是他們經濟領先與發達程度的重要代表與優質資源。由此對標可以看到經濟與股指邏輯，中國A股徘徊3000點關口，企業經營透過宏觀經濟指標，PMI、工業增加值、上市業績以及經濟恢復態勢不言而喻，實體經濟不佳是當務之急。

因此，市場輿論的刺激消費、新功能轉換、創新技術等等，這似乎是更值得關注基礎產業與傳統產業才是重點邏輯之側重，微觀企業利潤與收入對標的經濟預期，尤其對當前人民幣評估落腳點參數更為重要，這既涉及市場經濟機制與邏輯......更多內容，用戶請登入。

編輯：李欣華

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