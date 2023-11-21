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華為新系統脫鈎安卓 任正非熱血言論一文盡閲

財金猛人追蹤 17:48 2023/11/21

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今年年度開發者會議上，華為透露了在鴻蒙系統推出至今的 4 年間，全球已經有超過 7 億部各式各樣的裝置預載。 同時，大會以鴻蒙生態為主題，展示了部分開發者預覽版本等一系列領先技術。 其中，華爲旗下手機作業系統HarmonyOS （鴻蒙） 的新版本鴻蒙NEXT，將不再支援Android 應用程式。

有業內人士受採訪時表示：「華為內部確實有這計劃，就是明年推出不兼容安卓的鴻蒙版本，但目前內部還沒有下發相關通知，所以具體何時推出暫不明確。」

鴻蒙全新系統的蓄勢待發，華為不斷有新突破的同時，創辦人兼總裁任正非也持續發表「熱血」的言論，更於去年鮮有地評論宏觀經濟前景，並期望華為能在今、明兩年重新突圍。任正非直接將自家手機品牌與美國蘋果比較也受到外界廣泛關注。本文整理任正非金句，供大家一文盡閱。

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編輯：林子惠

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撰文 : 林子惠 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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