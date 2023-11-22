水泥價築底 海螺值得買 財金專欄 2023/11/22 分享： 分享： 安徽海螺水泥（00914）在內地從事生產和銷售熟料和水泥製品，熟料和水泥產品收入佔收入比重67%，雖然盈利連續兩年半倒退，惟明年業績有望復甦，因為中央增發1萬億元債券，並且推動城中村改造，有助拉動水泥 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣助攻 港股萬八脫腳（第四版） 2023/11/21 人民幣助攻 港股萬八脫腳（第四版） 中字股實力談 - 國航虧轉盈 價值將回歸 2023/11/21 國航虧轉盈 價值將回歸 中字股實力談 - 人民幣成為港股救贖？（第四版） 2023/11/20 人民幣成為港股救贖？（第四版） 中字股實力談 - 政策底已現 港股同築底 2023/11/18 政策底已現 港股同築底 中字股實力談 - 人民幣急升 港股有希望（第四版） 2023/11/17 人民幣急升 港股有希望（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 建材水泥股 國債 中國 經濟 指數 銀行