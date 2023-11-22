水泥價築底 海螺值得買

安徽海螺水泥（00914）在內地從事生產和銷售熟料和水泥製品，熟料和水泥產品收入佔收入比重67%，雖然盈利連續兩年半倒退，惟明年業績有望復甦，因為中央增發1萬億元債券，並且推動城中村改造，有助拉動水泥

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