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阿根廷極右上台 「美元化」成真？

國際 21:58 2023/11/21

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阿根廷極右派候選人米萊伊（Javier Milei）以過半票數勝出總統選舉，他在勝利宣言中形容，自己的勝利是一個奇跡，而阿根廷會由當日開始重建。全球密切注視這位經濟學者上台後的一舉一動，皆因他於競選期間提倡將阿根廷經濟「美元化」（dollarisation），無論成敗都是學術上的重要參考。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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