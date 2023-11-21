阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 國際 21:58 2023/11/21 分享： 分享： 阿根廷極右派候選人米萊伊（Javier Milei）以過半票數勝出總統選舉，他在勝利宣言中形容，自己的勝利是一個奇跡，而阿根廷會由當日開始重建。全球密切注視這位經濟學者上台後的一舉一動，皆因他於競選期間提倡將阿根廷經濟「美元化」（dollarisation），無論成敗都是學術上的重要參考。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 2023/11/20 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 2023/11/20 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 2023/11/16 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 2023/11/16 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 你可能感興趣 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 23:02 2023/11/20 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 12:06 2023/11/20 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 14:03 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 最新專欄文章 國金札記 - 阿根廷極右上台「美元化」成真？ 今日 阿根廷極右上台「美元化」成真？ 國金札記 - 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 2023/11/21 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 2023/11/20 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 2023/11/20 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 國金札記 - 反猶主義拖後腿 英國工黨急撲火 2023/11/20 反猶主義拖後腿 英國工黨急撲火 經濟 貨幣政策 新興市場 外滙 政治 美元 外滙貨幣 阿根廷 拉丁美洲 總統大選