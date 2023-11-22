財爺網誌談加稅 港府中人拆解玄機 財金專欄 2023/11/22 分享： 分享： 在10月底施政報告之後，特首李家超和財政司司長陳茂波都曾先後表態，指各項稅收短期都按兵不動。 港府財困，財政見紅，財爺陳茂波日前在網誌談及有APEC成員正思考加稅，引起商界憂慮香港是否跟隨？港府中人表示 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 學童自殺個案飈 各方獻計齊預防 2023/11/21 學童自殺個案飈 各方獻計齊預防 有政戲 - 旅遊出差最怕床蝨帶回家 3招預防 2023/11/20 旅遊出差最怕床蝨帶回家 3招預防 有政戲 - 「習拜會」紓中美緊張 港可受惠減壓？ 2023/11/17 「習拜會」紓中美緊張 港可受惠減壓？ 有政戲 - 國家開大門 港配合吸外資 2023/11/16 國家開大門 港配合吸外資 有政戲 - 中央出重手救樓市 香港又怎樣？ 2023/11/15 中央出重手救樓市 香港又怎樣？ 政治 稅務 陳茂波 財政預算案 經濟 香港 GDP 立法會 施政報告 李家超