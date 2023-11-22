財爺網誌談加稅 港府中人拆解玄機

在10月底施政報告之後，特首李家超和財政司司長陳茂波都曾先後表態，指各項稅收短期都按兵不動。

港府財困，財政見紅，財爺陳茂波日前在網誌談及有APEC成員正思考加稅，引起商界憂慮香港是否跟隨？港府中人表示

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