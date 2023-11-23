千居：港住宅整體需求仍弱 租賃市場呈個別發展

重點：

1. 香港住宅物業市場之中，銷售市場仍然受壓。 2. 香港住宅物業整體需求疲弱。 3. 自年初以來保持穩健的租賃市場，近期租樓查詢減少。

千居（Spacious）與皇家特許測量師學會（RICS）每月對香港住宅市場進行趨勢調查，訪問本地專業地產代理及發展商，問題圍繞港九新界住宅樓價及供求情況。以下是2023年10月調查結果：

1. 銷售市場仍然受壓

圖一顯示，未來3個月的樓價預測，10月淨值為-48%，雖然仍維持在負數區域，但是略高於上月的-66%；至於12個月樓價預測，亦呈現回升軌迹。若按地區細分：

港島區樓價短期預測淨值為-50%，中長期為-41%；

九龍區短期及中長期預測均為-39%；

新界樓價預期相對悲觀，短期預測為-53%，中長期為-26%。

2. 整體需求疲弱

圖二顯示，整體需求縱然有所回升，但是仍處於負數區域。較多受訪者認為，過去一個月內新買家查詢減少，本月淨值為-35%，但相對上月-61% 已有所改善。若按地區細分......

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編輯：蕭悅潾

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