千居：港住宅整體需求仍弱 租賃市場呈個別發展

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借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟
重點：
1. 香港住宅物業市場之中，銷售市場仍然受壓。
2. 香港住宅物業整體需求疲弱。
3. 自年初以來保持穩健的租賃市場，近期租樓查詢減少。
千居（Spacious）與皇家特許測量師學會（RICS）每月對香港住宅市場進行趨勢調查，訪問本地專業地產代理及發展商，問題圍繞港九新界住宅樓價及供求情況。以下是2023年10月調查結果：
1. 銷售市場仍然受壓
圖一顯示，未來3個月的樓價預測，10月淨值為-48%，雖然仍維持在負數區域，但是略高於上月的-66%；至於12個月樓價預測，亦呈現回升軌迹。若按地區細分：
2. 整體需求疲弱
圖二顯示，整體需求縱然有所回升，但是仍處於負數區域。較多受訪者認為，過去一個月內新買家查詢減少，本月淨值為-35%，但相對上月-61% 已有所改善。若按地區細分......
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編輯：蕭悅潾
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欄名 : 千居觀點