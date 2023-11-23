做女人有幾難？連《Barbie芭比》都呻︰「做個女人真難。（It is literally impossible to be a woman.） 」

現實生活上，古有︰出得廚房入得廳堂，背後包含了各種才藝，還有持家之道，即家中開銷等，現代女性，不少更是投身職場，已組織家庭者，當真要裏外兼顧，一個頭三個大。

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賢妻，要識得花錢，更要懂得賺錢，為自己打點，也要為家人打點，才能稱得上「賢」。

所謂「人不為己，愧對自己」，不想陷入「一個頭三個大」的困境，眾姊妹們便要先學會精明理財之道。

差餉補貼取消 勿慌

收入未增，支出卻增，這並非一個人的例子，大家若有物業，會發現第四季的差餉稅激增，因為補貼取消了。

以龍頭屋苑太古城其中一個高層A室單位為例，2022至2023「應課差餉租值」評估為223,560元，以業主每年需繳付「應課差餉租值」5%計算，全年需繳差餉金額為11,178元，扣除達5,000元的補貼，支出為6,178元；但今年其租值滑落至210,240元，即應繳「差餉」為10,512元，扣除2,000元的補貼，全年支出8,512元。 對比之下，業主今年要支付的「差餉」較上一個年度整整多出2,334元，增幅高達37%。

多出來 慳回去

稅是鐵一般的使費，無價講，所以這邊多了，便要在另一邊省下；否則，我們的收支帳目預算，便會難以控制。

在這種情況下，我們應該採取甚麼策略來平衡收入和支出？新一份施政報告中的扣減部分可提供一些抵扣的機會，例如子女免稅額提高、住宅租金的稅項扣除、合資格年金保費及個人進修開支等。我們可以仔細研究這些扣減部分，是否符合條件，以獲取相應的資助。

然而，僅僅依靠政府的補貼未必能完全抵銷支出增加，所以日常生活中節省開支及實現財富增值的環節，便要再作檢視。

以下四大原則至為重要︰精明消費、減少不必要娛樂支出 、長綫投資及穩定儲蓄。

1. 精明消費

女人天性愛shopping，每季品牌推出不同款式的時裝、配飾、手袋及化粧品，總是令人眼花撩亂、難以抗拒。一不小心，尤其在雙十一或聖誕期間的大型促銷活動，可能手快地買來一堆重複款式或是沒有實際需要的物品。

其實，在每次衝動消費前，宜停一停、想一想，思考一下家中有沒有相似的款式，或是會否有即將到來的折扣優惠，待更划算時才購入心儀物品。此外，我們還可以在消費前比較不同店家的價格，或使用優惠券和優惠碼購物，以獲得折扣優惠。

2. 控制非必要性支出（如娛樂活動等）

聚會、活動是常見的娛樂及餐飲使費，例如一次High Tea或一餐主廚發辦（Omakase），至少要花費500元。這方面的預算調節空間會較多，大家可先設立一個娛樂開支預算，確保每月的支出可控；而聚會的方式亦可考慮在家中舉辦，減低外出就餐開支的差額。

另外，透過改變個人生活習慣，亦可以在長期積累中帶來可觀的節省。例如現時每天購買一杯咖啡，可減少為隔天一杯；每天外出午餐，亦可改為一星期一至兩天帶飯，降低外出用餐支出。

3. 定期儲蓄

個人理財的第一步是要訂立一個具體的儲蓄和投資目標。儲蓄部分主要是用於建立應急基金，建議預留至少3至6個月的生活支出，分配至一些低風險而高流動性的資產當中，比如貨幣市場基金，銀行定期存款以及短期債券。

4. 長綫投資

在安排好應急基金後，該審視中長期的理財目標。多元化、低成本和長期投資是精明理財的重點，各位可考慮將資金分配到不同的資產類別，例如股票、債券和房地產，以降低風險並獲得更穩定的回報。

另外，我們亦可選擇費用較低的投資產品，例如指數基金，以降低管理費用和交易成本，提高回報率。長期投資是一個需要持之以恒的習慣，月供投資計劃也是不錯的選擇。

做不做「賢」妻，對姊妹們來說，可能各有演繹，但想活得更好，以後過得更舒心，這個「賢」卻是受用一生的存在。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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