做女人有幾難?連《Barbie芭比》都呻︰「做個女人真難。(It is literally impossible to be a woman.) 」

現實生活上,古有︰出得廚房入得廳堂,背後包含了各種才藝,還有持家之道,即家中開銷等,現代女性,不少更是投身職場,已組織家庭者,當真要裏外兼顧,一個頭三個大。

賢妻,要識得花錢,更要懂得賺錢,為自己打點,也要為家人打點,才能稱得上「賢」。

所謂「人不為己,愧對自己」,不想陷入「一個頭三個大」的困境,眾姊妹們便要先學會精明理財之道。

差餉補貼取消 勿慌

收入未增,支出卻增,這並非一個人的例子,大家若有物業,會發現第四季的差餉稅激增,因為補貼取消了。

以龍頭屋苑太古城其中一個高層A室單位為例,2022至2023「應課差餉租值」評估為223,560元,以業主每年需繳付「應課差餉租值」5%計算,全年需繳差餉金額為11,178元,扣除達5,000元的補貼,支出為6,178元;但今年其租值滑落至210,240元,即應繳「差餉」為10,512元,扣除2,000元的補貼,全年支出8,512元。 對比之下,業主今年要支付的「差餉」較上一個年度整整多出2,334元,增幅高達37%。

多出來 慳回去

稅是鐵一般的使費,無價講,所以這邊多了,便要在另一邊省下;否則,我們的收支帳目預算,便會難以控制。

在這種情況下,我們應該採取甚麼策略來平衡收入和支出?新一份施政報告中的扣減部分可提供一些抵扣的機會,例如子女免稅額提高、住宅租金的稅項扣除、合資格年金保費及個人進修開支等。我們可以仔細研究這些扣減部分,是否符合條件,以獲取相應的資助。

然而,僅僅依靠政府的補貼未必能完全抵銷支出增加,所以日常生活中節省開支及實現財富增值的環節,便要再作檢視。

以下四大原則至為重要︰精明消費、減少不必要娛樂支出 、長綫投資及穩定儲蓄。

1. 精明消費

女人天性愛shopping,每季品牌推出不同款式的時裝、配飾、手袋及化粧品,總是令人眼花撩亂、難以抗拒。一不小心,尤其在雙十一或聖誕期間的大型促銷活動,可能手快地買來一堆重複款式或是沒有實際需要的物品。

其實,在每次衝動消費前,宜停一停、想一想,思考一下家中有沒有相似的款式,或是會否有即將到來的折扣優惠,待更划算時才購入心儀物品。此外,我們還可以在消費前比較不同店家的價格,或使用優惠券和優惠碼購物,以獲得折扣優惠。

2. 控制非必要性支出(如娛樂活動等)

聚會、活動是常見的娛樂及餐飲使費,例如一次High Tea或一餐主廚發辦(Omakase),至少要花費500元。這方面的預算調節空間會較多,大家可先設立一個娛樂開支預算,確保每月的支出可控;而聚會的方式亦可考慮在家中舉辦,減低外出就餐開支的差額。

另外,透過改變個人生活習慣,亦可以在長期積累中帶來可觀的節省。例如現時每天購買一杯咖啡,可減少為隔天一杯;每天外出午餐,亦可改為一星期一至兩天帶飯,降低外出用餐支出。

3. 定期儲蓄

個人理財的第一步是要訂立一個具體的儲蓄和投資目標。儲蓄部分主要是用於建立應急基金,建議預留至少3至6個月的生活支出,分配至一些低風險而高流動性的資產當中,比如貨幣市場基金,銀行定期存款以及短期債券。

4. 長綫投資

在安排好應急基金後,該審視中長期的理財目標。多元化、低成本和長期投資是精明理財的重點,各位可考慮將資金分配到不同的資產類別,例如股票、債券和房地產,以降低風險並獲得更穩定的回報。

另外,我們亦可選擇費用較低的投資產品,例如指數基金,以降低管理費用和交易成本,提高回報率。長期投資是一個需要持之以恒的習慣,月供投資計劃也是不錯的選擇。

做不做「賢」妻,對姊妹們來說,可能各有演繹,但想活得更好,以後過得更舒心,這個「賢」卻是受用一生的存在。

