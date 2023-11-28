施羅德：中國市場現4個向好訊號

重點：

1. 近期中國市場出現4個向好訊號，包括金融工作首次提升至「中央」層次、中央財政釋放約1萬億元人幣資金、工業品價格開始反彈，以及商品價格定價機制或更趨市場化。 2. 價格回升進一步刺激貿易和生產，改善製造業企業的利潤情況，有助防止通貨緊縮。 3. 股票雖然積弱，但是正面因素是在累積。

當下估值具吸引力，近期亦陸續出現正面因素，當中有幾個變化非常值得關注。

金融工作首次提升至「中央」層次

第一，中國內地於2023年10月底召開中央金融工作會議，並首次將金融工作提升到「中央」層次，與經濟工作看齊，可見金融工作的重要性被大幅提升。會議首次提出「金融強國」，指明金融的健康發展與國民經濟和民生息息相關。這無疑把金融推到了舞臺中央。我們期待未來有更多積極的政策出台。

中央財政釋放約1萬億人幣資金

第二，中央財政罕有地在2023年中臨時提升赤字率至3.8%，釋放約1萬億元人民幣資金，並將5,000億元人民幣用於今年。這或將顯著拉動2023年第四季度的經濟增長，並為2024年經濟開局奠定不錯的基礎。

然而，我們意識到這當中存在一些影響因素。首先，從歷史上看，中央財政只佔國內財政支出的15%左右，而地方政府佔85%。其次，在近幾年土地市場低迷的背景下，地方政府的非稅收入持續下滑，而近兩年的稅收收入亦因經濟週期性的緣故相對低迷。

工業品價格開始反彈

第三，工業品價格開始反彈。2023年10月，採購經理指數（PMI）重新回到 50%以上的擴張區域，其中特別值得關注的是主要原材料購進價格，自5月起已是連續四個月回升，目前已回升至59.4的歷史中位數水平。

另從南華工業品指數亦能找到印證。該指數在經歷一年多的盤整後，已從2023年5月開始出現轉捩點，至今已持續反彈約20%。由此，似乎可以拼湊出一幅宏觀圖景。

▼ 點擊圖片放大

2023年年中在宏觀經濟政策明確轉為正面之後......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

資料來源：施羅德投資觀點（2023年11月）

施羅德對於經濟周期內不同階段的債券部署建議，詳見：【下一頁】

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...