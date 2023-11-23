年近歲晚，筆者亦開始回顧過去一年，於日股得手與錯過的不同投資機會，其中日股航空板塊正是筆者的一個遺憾。

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巴郡曾經於1990年代投資全美航空可換股優先股，雖然該次投資最後並無大礙，但巴菲特自此對航空公司存有芥蒂。航空公司服務同質程度高，競爭又非常激烈，加上營運資本極為密集，其資本結構多有高槓桿特徵。翻開美國商業航空史，現時三大航空公司美航（美：AAL）、達美（美：DAL）和聯合航空（美：UAL），均多次經過破產重組和反覆整合。航空公司的傳統商業模式難以捱過重大考驗，難怪不受巴菲特待見。

年初時 日本航空股見三重利好

由於飛機燃油與石油價格掛鈎，而石油以美元計價，以美元以外貨幣營運的航空公司更需承擔滙率風險。航空公司本應不適合長期投資者，但筆者於年初認為日本的航空公司仍有投資機會。先是經濟重啟帶動旅客量上升，尤其國際旅客恢復的情況變觀。俄烏戰爭歷時一年，油價從高位回落，飛機燃料成本隨之下降。加上當時全球市場認為美息即將見頂，美國聯儲局將於年末減息，日圓一度走強，令燃料成本以日圓計算對日本航空公司更加有利。

當時三重利好的局面難得，只是今年第二季日圓重新轉弱，筆者最終放棄了該投資機會，現時回顧當然自覺「捉到鹿唔識脫角」。

現時重新審視兩大日本航空公司ANA（日：9202）和日本航空（日：9201），國內綫旅客量均已回復至疫情前8成以上，國際綫旅客量則回復近7成。其中國際綫旅客的單價，比疫情前大升約7成，除了弱日圓吸引外國旅客遊日，東京羽田機場於2019年末起，增加來往美國航班數目亦是一大助力。

展望2024年，訪日中國旅客逐漸恢復、油價回落和美息見頂令日圓貶值壓力減少，情景與去年似曾相識。於兩家航空公司剛公布的2024年3月止財年第二季業績，收入已回到甚至超越疫情前水平，營業利潤率亦重回雙位數。現時兩家公司股價恢復比盈利恢復落後，上行空間依然吸引。

（筆者公司管理之基金沒有持有ANA和日本航空權益。）

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