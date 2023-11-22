借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 國際 21:42 2023/11/22 分享： 分享： 阿根廷極右候選人米萊伊（Javier Milei）成為新一任總統，他於競選期間提倡將阿根廷經濟「美元化」（dollarisation）。本欄昨日討論過實際執行上的技術問題，今日續談以美元取代披索，是否真的可以拯救水深火熱的阿根廷經濟。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 2023/11/22 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 2023/11/20 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 2023/11/16 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 2023/11/16 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 你可能感興趣 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 10:22 2023/11/22 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 12:06 2023/11/20 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 14:03 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 最新專欄文章 國金札記 - 借鑑厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 今日 借鑑厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 2023/11/22 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 2023/11/22 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 國金札記 - 阿根廷極右上台「美元化」成真？ 2023/11/22 阿根廷極右上台「美元化」成真？ 國金札記 - 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 2023/11/21 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 新興市場 經濟 貨幣政策 經濟衰退 外滙 政治 貪腐 美元 阿根廷 厄瓜多爾