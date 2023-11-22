借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟

阿根廷極右候選人米萊伊（Javier Milei）成為新一任總統，他於競選期間提倡將阿根廷經濟「美元化」（dollarisation）。本欄昨日討論過實際執行上的技術問題，今日續談以美元取代披索，是否真的可以拯救水深火熱的阿根廷經濟。

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