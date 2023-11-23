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盈利雙位數增 海爾有望突破

財金專欄 2023/11/23

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海爾智家（06690）主要從事生產和銷售家用電器，包括冰箱、洗衣機、空調等，主要以3個自主品牌及4個收購品牌運營業務，上半年國內和海外家電分部業務收入比分別為39%和38%。至於公司未來盈利可以保持雙

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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