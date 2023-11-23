盈利雙位數增 海爾有望突破 財金專欄 2023/11/23 分享： 分享： 海爾智家（06690）主要從事生產和銷售家用電器，包括冰箱、洗衣機、空調等，主要以3個自主品牌及4個收購品牌運營業務，上半年國內和海外家電分部業務收入比分別為39%和38%。至於公司未來盈利可以保持雙 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股跌完 執了個熱煎堆 （第四版） 2023/11/22 港股跌完 執了個熱煎堆 （第四版） 中字股實力談 - 水泥價築底 海螺值得買 2023/11/22 水泥價築底 海螺值得買 中字股實力談 - 人民幣助攻 港股萬八脫腳（第四版） 2023/11/21 人民幣助攻 港股萬八脫腳（第四版） 中字股實力談 - 國航虧轉盈 價值將回歸 2023/11/21 國航虧轉盈 價值將回歸 中字股實力談 - 人民幣成為港股救贖？（第四版） 2023/11/20 人民幣成為港股救贖？（第四版） 每股盈利 市盈率 上落市 家電 海爾智家（06690） 人民幣 證監會 板塊 銀行