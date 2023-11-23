回鄉證升格 港人一證通行大灣區？

內地將打造「灣事通」服務平台，方便大灣區居民跨境工作生活。

廣東省《「數字灣區」三年行動方案》日前出台，提及港人的回鄉證將享有與內地居民身份證同等便利。有立法會議員認為，可再行前一步，兩證合一，實行「一

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