回鄉證升格 港人一證通行大灣區？ 財金專欄 2023/11/23 分享： 分享： 內地將打造「灣事通」服務平台，方便大灣區居民跨境工作生活。 廣東省《「數字灣區」三年行動方案》日前出台，提及港人的回鄉證將享有與內地居民身份證同等便利。有立法會議員認為，可再行前一步，兩證合一，實行「一 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財爺網誌談加稅 港府中人拆解玄機 2023/11/22 財爺網誌談加稅 港府中人拆解玄機 有政戲 - 學童自殺個案飈 各方獻計齊預防 2023/11/21 學童自殺個案飈 各方獻計齊預防 有政戲 - 旅遊出差最怕床蝨帶回家 3招預防 2023/11/20 旅遊出差最怕床蝨帶回家 3招預防 有政戲 - 「習拜會」紓中美緊張 港可受惠減壓？ 2023/11/17 「習拜會」紓中美緊張 港可受惠減壓？ 有政戲 - 國家開大門 港配合吸外資 2023/11/16 國家開大門 港配合吸外資 政治 大灣區 回鄉證 服務 立法會 交通 創業 廣東省 民建聯 電訊