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回鄉證升格 港人一證通行大灣區？

財金專欄 2023/11/23

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內地將打造「灣事通」服務平台，方便大灣區居民跨境工作生活。

廣東省《「數字灣區」三年行動方案》日前出台，提及港人的回鄉證將享有與內地居民身份證同等便利。有立法會議員認為，可再行前一步，兩證合一，實行「一

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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