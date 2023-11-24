英國首相換不停 阻不了脫歐公投後亂局 國際 16:05 2023/11/24 分享： 分享： 英國前首相卡梅倫（David Cameron）自2016年脫歐公投後，再次加入內閣，令人回想起他當日決定帶來的亂局。雖然保守黨力保執政黨地位，但立場早與卡梅倫當年背道而馳，即使多次更換黨魁，亦無力改變亂局。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 吳漢培 欄名 : 國金好書 相關文章 BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演 2023/11/23 BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演 2024全球最佳城市排名 香港僅列46位 2023/11/23 2024全球最佳城市排名 香港僅列46位 英王室國宴款待南韓總統 BLACKPINK罕見合體成座上客 2023/11/22 英王室國宴款待南韓總統 BLACKPINK罕見合體成座上客 英降低國民保險供款2個百分點 財相出招刺激經濟增長（第二版） 2023/11/22 英降低國民保險供款2個百分點 財相出招刺激經濟增長（第二版） 英國明年增最低工資 加至近112元 2023/11/22 英國明年增最低工資 加至近112元 你可能感興趣 BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演 12:35 2023/11/23 BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演 2024全球最佳城市排名 香港僅列46位 08:05 2023/11/23 2024全球最佳城市排名 香港僅列46位 英王室國宴款待南韓總統 BLACKPINK罕見合體成座上客 14:14 2023/11/22 英王室國宴款待南韓總統 BLACKPINK罕見合體成座上客 最新專欄文章 以色列屹立中東 3特點積聚國力 2023/11/18 以色列屹立中東 3特點積聚國力 以色列「區區小國」憑甚麼立足中東？ 2023/11/17 以色列「區區小國」憑甚麼立足中東？ 美自由貿易神話不再 重回保護主義 2023/11/11 美自由貿易神話不再 重回保護主義 美國自由貿易神話不再 勢重返保護主義？ 2023/11/10 美國自由貿易神話不再 勢重返保護主義？ 探尋以巴衝突根源 揭百年新仇舊恨 2023/11/04 探尋以巴衝突根源 揭百年新仇舊恨 地緣政治 選舉 英國 脫歐 英國保守黨 卡梅倫 文翠珊 辛偉誠 媒體 歐洲