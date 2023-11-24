英國首相換不停 阻不了脫歐公投後亂局

英國前首相卡梅倫（David Cameron）自2016年脫歐公投後，再次加入內閣，令人回想起他當日決定帶來的亂局。雖然保守黨力保執政黨地位，但立場早與卡梅倫當年背道而馳，即使多次更換黨魁，亦無力改變亂局。

...