萬物雲破繭 盈利高增長 財金專欄 2023/11/24 分享： 分享： 萬物雲（02602）主要在內地提供物業管理服務及相關服務，業務分類為社區空間居住消費服務、商企和城市空間綜合服務，以及AIoT（人工智能物聯網）及BPaaS（業務流程即服務）解決方案服務，2022年9 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股拗腰上 催化劑即將殺到（第四版） 2023/11/23 港股拗腰上 催化劑即將殺到（第四版） 中字股實力談 - 盈利雙位數增 海爾有望突破 2023/11/23 盈利雙位數增 海爾有望突破 中字股實力談 - 港股跌完 執了個熱煎堆 （第四版） 2023/11/22 港股跌完 執了個熱煎堆 （第四版） 中字股實力談 - 水泥價築底 海螺值得買 2023/11/22 水泥價築底 海螺值得買 中字股實力談 - 人民幣助攻 港股萬八脫腳（第四版） 2023/11/21 人民幣助攻 港股萬八脫腳（第四版） 每股盈利 市盈率 物業管理 中國住房和城鄉建設部 萬科企業（02202） 萬物雲（02602） 人民幣 板塊 銀行