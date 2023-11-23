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保守黨大手減稅 英國人有好日子？

國際 22:22 2023/11/23

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英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）周三（22日）公布秋季預算案，聲稱提出逾百項措施刺激經濟增長，整體減稅規模更高達200億英鎊（約1,952億港元），為英國史上之最。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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