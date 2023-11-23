保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 國際 22:22 2023/11/23 分享： 分享： 英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）周三（22日）公布秋季預算案，聲稱提出逾百項措施刺激經濟增長，整體減稅規模更高達200億英鎊（約1,952億港元），為英國史上之最。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 2023/11/23 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 2023/11/23 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 2023/11/16 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 2023/11/14 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 你可能感興趣 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 14:39 2023/11/23 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 09:25 2023/11/23 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 14:03 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 最新專欄文章 國金札記 - 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 今日 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 2023/11/23 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 2023/11/23 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 國金札記 - 借鑑厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 2023/11/23 借鑑厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 2023/11/22 財相突打退堂鼓 英減稅憧憬落空 政治 選舉 經濟 財政政策 移民 減稅 侯俊偉 英國保守黨 BNO 英國