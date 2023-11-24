【2024前瞻】共振大周期機遇

2023年已步入倒數，內地多家券商發布2024年策略報告，展望宏觀經濟、指數走勢、板塊配置等。多數券商報告預期2024年經濟前景謹慎樂觀，經濟復甦將推動企業盈利恢復；A股市場整體機會大於風險；行業層面，建議重點關注科技、醫藥等板塊。

政策方面，中金公司宏觀首席分析師張文朗預計2024年財政和準財政將繼續發力，可能從逆期往跨周期遞進。2024年全年實際GDP增速料5%左右，經濟復甦既非緩慢，亦非跳躍，而是逐步加快的態勢。若財政政策從逆周期往跨周期遞進，規模經濟優勢將得以進一步發揮，給資本市場帶來更多機會。

美元走弱利政策效用釋放

中信證券宏觀與政策首席分析師楊帆認為2024年的宏觀主旋律是活力再現，2024年GDP將實現5.1%的增長。中國經濟活力將在美元走弱和政策加碼的前提下得到更好釋放，經濟增長逐漸回歸常態。

申萬宏源證券研究所首席經濟學家楊成長表示，當前經濟需求端結構調整基本到位，房地產轉型仍需耐心但不宜過分悲觀，隨著人民幣滙率貶值壓力有望緩解，外部環境邊際緩和，2024年金融市場形勢將邊際好轉。

中金公司研究部國內策略首席分析師李求索認為，考慮政策空間大、經濟根基牢、發展潛力大、較多領域在全球具備競爭優勢，基準情形下對後市表現不必悲觀，市場機會大於風險。

拐點期 看2024年Q2

節奏上，李求索認為年底至明年，國內政策與改革加碼方向及力度、經濟修復進程、海外美債利率趨勢拐點出現或將對A股節奏帶來影響，預計2024年股市表現可能前穩後升。秦培景則認為，A股上半年修復彈性更大，下半年震盪分化。「跨年到明年一季度是市場信心提振比較明顯的視窗，A股修復斜率也最大。隨著國內經濟目標和修復斜率得到驗證，資本市場投資端改革落地起效，明年二季度市場預計繼續修復，斜率趨於平緩。下半年國內經濟將恢復至潛在的中高速增長水平，美聯儲如期進入降息周期，A股結構開始出現分化。」

科技股成2024大熱

風格方面，財通證券策略首席分析師李美岑認為，當前A股處於底部位置，消費、TMT諸多細分板塊性價比顯著，2024年企業盈利和估值有望雙升，結合盈利邊際改善、政策驅動等多重因素，成長板塊會相對佔優。

配置上，李求索表示，順應新技術趨勢或受到政策支持的成長領域，有望成為增長亮點；另方面，由下而上尋找復甦反轉的細分領域也較為關鍵；此外，高分紅、高股息資產等會有相對收益。

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