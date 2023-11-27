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華坊盧銘恩 談房地產科技的理想能力

財金猛人追蹤 08:12 2023/11/27

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由香港投資推廣署在11月主辦「StartmeupHK創業節2023」一連串推廣新經濟及科技的活動中，筆者創辦的亞洲房地產科技社（Asia PropTech）籌辦的「房地產超域2023（Real Estate Beyond 2023）」高峰會，邀請了初創企業、投資者、業界領袖及學界等講者，就亞洲房地產企業的創新科技發展進行演講及討論。 

點擊圖片放大

今年國際性峰會是在世紀疫情後舉辦有關房地產科技（PropTech），全球經濟情況在加息周期下都發生巨大變化，房地產企業更面臨著不少挑戰，甚至危機。在房地產科技史上其一估值最高，以及最成功的案例是WeWork，而WeWork剛申請破產的陰霾下，整個房地產和 PropTech 行業都需要沉著應對。在強調創新和科技的同時，峰會也揭示了當前市場趨勢、科技創新採用的重要性以及對房地產行業的益處。

整體來說，PropTech公司都面臨著更具挑戰性的經濟環境、通脹、利率上升和潛在的衰退。要窺探整體PropTech公司的投資表現，可以參考唯一以PropTech為主題，在美國上市的ETF Howard Hughes Holdings Inc（美：HHH，簡稱HHH）。HHH的投資組合涵蓋全球參與PropTech業務的頂尖公司，而該等公司市值須為2.5億美元或以上。但HHH在2021年10月上市後，到2022年中股價已下跌接近50%，以及在2022年6月底宣布停止交易，理由是市場需求的不明朗......更多內容，訂戶請登入。

 

作者：華坊諮詢評估董事總經理盧銘恩

編輯：鍾采餘

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撰文 : 盧銘恩 華坊諮詢評估董事總經理

欄名 : 估值透視

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