年底多場會議 港股等好消息 財金專欄 2023/11/25 分享： 分享： 港股過去一周升升跌跌，最後差不多原地踏步，典型上落市，樂觀是大市過去一個月震盪但整體向上。由於內地年底前有多個重要會議，好淡雙方的角力是等催化劑的出現，港股一旦爆發，恒生指數有望見萬九，相反淡友得勢則 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 通脹率未好 股市點好？（第四版） 2023/11/24 通脹率未好 股市點好？（第四版） 中字股實力談 - 萬物雲破繭 盈利高增長 2023/11/24 萬物雲破繭 盈利高增長 中字股實力談 - 港股拗腰上 催化劑即將殺到（第四版） 2023/11/23 港股拗腰上 催化劑即將殺到（第四版） 中字股實力談 - 盈利雙位數增 海爾有望突破 2023/11/23 盈利雙位數增 海爾有望突破 中字股實力談 - 港股跌完 執了個熱煎堆 （第四版） 2023/11/22 港股跌完 執了個熱煎堆 （第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 創業板 人民幣 美滙指數 中共中央政治局 美元