年底多場會議 港股等好消息

港股過去一周升升跌跌，最後差不多原地踏步，典型上落市，樂觀是大市過去一個月震盪但整體向上。由於內地年底前有多個重要會議，好淡雙方的角力是等催化劑的出現，港股一旦爆發，恒生指數有望見萬九，相反淡友得勢則

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